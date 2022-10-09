اشتباه في ارتجاج الدماغ ينقل ديفيز إلى المستشفى

تم نقل مدافع بايرن ميونخ الكندي الدولي ألفونسو ديفيز إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بارتجاج في الدماغ بعد تعرضه لركلة في الرأس خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه بوروسيا دورتموند 2-2 في الدوري الالماني لكرة القدم يوم السبت.

غادر ديفيز الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع لاعب الوسط الانكليزي جود بيلينغهام الذي رفع ساقه باتجاه وجه الكندي.

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بدا ديفيس (21 عاما) يعاني من الدوار وتم نقله مباشرة إلى المستشفى حيث خضع للفحوصات.

وتسبب الحادث في جدل أثناء المباراة لان بيلينغهام كان قد تلقى بطاقة صفراء قبلها ولم يعاقبه الحكم بثانية وبالتالي لم يُطرد من قبل الحكم دنيز أيتكين.

وقال يوليان ناغلسمان مدرب بايرن "هناك اشتباه في حدوث ارتجاج في الدماغ. هذا ليس أمرًا مفاجئًا نظرًا للركلة في الوجه"، مؤكدًا أن بيلينغهام كان يجب ان يتلقى بطاقة حمراء لان القوانين تنص على ان اي التحام مع الرأس يستحق على الاقل بطاقة صفراء.

واضاف لشبكة "سكاي" الالمانية بعد المباراة "قبل أربعة أشهر، خضنا حصة تدريبية عندما قالوا لنا إن توجيه ركلة الى الوجه تعني بطاقة حمراء مباشرة".

وقال بيلينغهام لوسائل إعلام ألمانية إنه يعتزم الاتصال بديفييز للاطمئنان على حالته وأردف "بالطبع، لا أريد إطلاقا أن أؤذي أحداً".