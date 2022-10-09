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فوز باهت لريال مدريد على خيتافي

مدريد - رويترز
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أحرز المدافع إيدر ميليتاو هدفا بضربة رأس مبكرة ليمنح ريال مدريد الفوز 1-صفر على خيتافي صاحب الأرض ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وبات رصيد ريال 22 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يستضيف سيلتا فيغو يوم الأحد.

وهز ميليتاو الشباك بضربة رأس في الدقيقة الثالثة بعدما أفلت من رقابة أكثر من لاعب وارتقى عاليا لمقابلة ركلة ركنية نفذها زميله المخضرم لوكا مودريتش.

وخسر خيتافي آخر مباراتين ويحتل المركز 16 برصيد سبع نقاط وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

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