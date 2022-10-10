أتلتيكو مدريد ينهي الجدل ويضم غريزمان بشكل دائم

تعاقد أتلتيكو مدريد الإسباني بشكل دائم مع المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان اليوم مقابل 20 مليون يورو، بعد عودته إلى صفوفه من مواطنه برشلونة بعقد يمتد حتى يونيو 2026 بحسب بيان رسمي من النادي العاصمي.

وكان غريزمان تعاقد مع برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 120 مليون يورو، بيد أنه عانى لفرض نفسه في ملعب "كامب نو" وأعير إلى أتلتيكو بالذات في أغسطس من العام الماضي.

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وكان بطل العالم البالغ 31 عاماً ضمن الخطط الرئيسة لمدرّبه الأرجنتيني دييغو سيميوني الموسم الماضي، لكنه تحوّل إلى مقاعد البدلاء في الموسم الجاري، في محاولة من أتلتيكو للتهرب من دفع 40 مليون يورو إلزامية، بحال لعبه أكثر من عدد محدّد من المباريات. تضمن بندٌ بوجوب دفع 40 مليون يورو، بحال خاض أكثر من 45 دقيقة في 50% من مباريات أتلتيكو بين يوليو 2021 ويونيو 2023.

ومع اقتراب كأس العالم ورغبة غريزمان بمشاركة إضافية، تفاوض أتلتيكو وبرشلونة على عقد جديد مقدّر بعشرين مليون يورو، وأكّد رئيس برشلونة جوان لابورتا هذا الرقم في الجمعية العمومية للنادي الأحد.

وخاض غريزمان 303 مباريات مع "كولتشونيروس" مسجلاً 144 هدفاً على فترتين.

كما سجل 35 هدفاً في 102 مباراتين مع برشلونة، محرزاً كأس الملك في 2021.

وعلى صعيد الأندية، كان أكبر إنجاز له إحراز الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع أتلتيكو في 2018.