أوباميانغ يبرر تصريحاته المسربة ضد أرتيتا

أوضح بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم تشيلسي تصريحاته بشأن ميكل أرتيتا بعد ظهور مقطع فيديو له ينتقد فيه مدربه السابق في أرسنال، قائلا إنه كانت لديه "الكثير من المشاعر السيئة" تجاه النادي اللندني خلال هذه الفترة لكنه يتمنى للنادي كل التوفيق الآن.
وأظهر الفيديو، الذي تم تسريبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوباميانغ يقول عن أرتيتا مدربه السابق "شخصيات قوية ولاعبون كبار... هو لا يستطيع التعامل مع ذلك. هو يحتاج لاعبين صغار ممن لا يقولون أي شيء".
وأوضح المهاجم الغابوني يوم الاثنين إن هذا الفيديو تم تسجيله بعد وصوله لبرشلونة، الذي انتقل له في صفقة مجانية في فبراير الماضي، بعد فسخ عقده مع أرسنال.
وكتب أوباميانغ، الذي انضم لتشيلسي في سبتمبر الماضي، عبر تويتر "في هذا الوقت كانت هناك مشاعر سيئة بداخلي. أرسنال يقدم أداء رائعا هذا الموسم، وأتمنى التوفيق لزملائي القدامى".
وأضاف في إشارة إلى قمة لندن أمام أرسنال في ستامفورد بريدج "لكن ليس في السادس من نوفمبر".
واختلف أوباميانغ مع أرسنال وأرتيتا الموسم الماضي بسبب مشاكل انضباطية، وسحب من المهاجم الغابوني شارة القيادة قبل فسخ عقده.
وسجل اللاعب البالغ عمره 33 عاما هدفا واحدا مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل الفريق المركز الرابع برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات.
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