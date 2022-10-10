إيران تمنع أسطورة كرة القدم علي دائي من السفر

حجزت السلطات الإيرانية جواز سفر اللاعب السابق علي دائي، أحد أبرز الأسماء في تاريخ المنتخب الوطني، بعد انتقاده تعاملها مع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت تقارير صحافية الاثنين.

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية يومية إثر وفاة الشابة الكردية أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

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وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، بينما أكد مسؤولون توقيف مئات المشاركين في التحركات و"أعمال الشغب".

وكتبت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية الاثنين إن "مصادرة جواز سفر علي دائي تعود إلى ما كتبه على "إنستغرام" تعليقا على وفاة مهسا أميني".

وكان المهاجم السابق حضّ السلطات في 27 سبتمبر، على حل مشاكل الشعب الإيراني بدلاً من استخدام القمع والعنف والاعتقالات، وذلك وفق ما جاء في منشور عبر حسابه على "إنستغرام".

وكان دائي (52 عاما) أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية لأعوام طويلة مع 109 أهداف، الى أن تجاوزه البرتغالي كريستيانو رونالدو في سبتمبر 2021.

وكان من أوائل الإيرانيين الذين يدافعون عن ألوان أندية أوروبية، وهو برز في ألمانيا حيث ارتدى قمصان أرمينيا بيليفيلد وبايرن ميونخ وهرتا برلين.

وأعرب نادي العاصمة الألمانية عبر حسابه على تويتر الأحد عن أسفه لأن دائي "غير مسموح له بمغادرة البلاد لأنه تحدث دعما لحقوق النساء".

من جهته، نقل موقع "ورزش3" الرياضي الإيراني عن شقيق دائي محمد، قوله: علي قدّم كل حياته لرفع العلم الإيراني، هو يحبّ بلده وشعبه ودائما ما يقول الحقيقة، وما حصل معه مؤسف.