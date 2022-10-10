تن هاغ: رونالدو سيواصل تسجيل الأهداف

يتوقع إيريك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الكثير من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن سجل الهدف رقم 700 في مسيرته على مستوى الأندية وقاد الفريق للفوز على إيفرتون 2 - 1 مساء الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم إيفرتون بهدف سجله أليكس إيوبي في الدقيقة الخامسة ثم تعادل مانشستر يونايتد في الدقيقة 15 بهدف للاعب أنتوني.

مادة اعلانية

وشارك رونالدو من مقعد البدلاء ليحل مكان أنتوني مارسيال المصاب في الدقيقة 29 من مباراة أمس على ملعب "غوديسون بارك" وبعد 15 دقيقة من مشاركته، سجل رونالدو هدف الفوز لمانشستر يونايتد.

وأثيرت التكهنات في الصيف بشكل كبير حول مستقبل رونالدو واستمرت لتشير إلى امكانية رحيله عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل في ظل حالة من الإحباط لدى اللاعب بسبب تراجع دوره بالفريق وكذلك عدم مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وقال تن هاج في تصريحات بعد المباراة : أمر مثير للإعجاب حقا. عندما تسجل 700 هدف، فهذا يدل على أنك تقدم أداء هائلا. أنا سعيد حقا من أجله وأقدم له التهنئة على هذا الأداء وسعيد أيضا بأنه أول هدف له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، لقد انتظر هذا، وأثق في أنه سيسجل المزيد من الأهداف.

وأضاف : أعتقد أن أي لاعب يحتاج هذا، حتى لو كنت الأفضل في العالم، تكون بحاجة إلى ذلك، تحتاج إلى تسجيل الأهداف. لقد عملت مع العديد من الهدافين، هم يحتاجون إلى تسجيل الأهداف في كل موسم.

وتابع : بمجرد أن يسجلوا بعض الأهداف، يواصلون ذلك وتبدو المباريات أكثر سهولة بالنسبة لهم، وهذا سيحدث بالنسبة له رونالدو أيضا.