ديبالا مهدد بالغياب عن المشاركة في كأس العالم

تحوم الشكوك حول مشاركة باولو ديبالا مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022 بعدما تعرض اللاعب للإصابة خلال تنفيذ ضربة جزاء لفريق روما في المباراة أمام ليتشي مساء الأحد بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعرض ديبالا للإصابة في الفخذ الأيسر خلال تنفيذ ضربة الجزاء التي سجل منها هدف الفوز 2 - 1 لروما في شباك ليتشي، وظهرت آلام الإصابة عليه خلال الاحتفال مع زملائه بالهدف وجرى تبديله بعدها.

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وذكرت تقارير إخبارية إيطالية أن الفحوص المقررة يوم الثلاثاء ستكشف عن طبيعة الإصابة والفترة التي سيغيبها ديبالا عن الملاعب، وسط ترقب لإمكانية مشاركته في كأس العالم 2022 التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل.

وقال جوزيه مورينيو المدير الفني لروما إنه ليس متفائلا بشكل كبير بشأن إمكانية عودة ديبالا للملاعب خلال العام الجاري.

وأضاف : يمكنني القول إن الأمور لا تبدو جيدة، بل تبدو سيئة. للأسف هي أقرب إلى السيئ أكثر من كونها ليست جيدة، لست طبيبا ولم أتحدث مع الطبيب، ولكن من الخبرة ومما أدركته من الحديث مع باولو، سيكون الأمر صعبا أن يعود اللاعب خلال 2022.