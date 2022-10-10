رونالدو يسجل هدفه الدوري الأول.. ويمنح يونايتد نقاط إيفرتون

قاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الى استعادة التوازن محليا ومحو خيبة الخسارة المذلة امام الجار مانشستر سيتي 3-6 في المرحلة الماضية وذلك بالفوز على مضيفه ايفرتون 2-1.
وكان إيفرتون البادئ بالتسجيل عبر النيجيري أليكس أيوبي بتسديدة رائعة من خارج المنطقة (5)، وأدرك الوافد الجديد البرازيلي أنتوني التعادل بتسديدة من داخل المنطقة اثر تمريرة من الفرنسي أنتوني مارسيال (15). واضطر المدرب الهولندي ليونايتد إريك تن هاغ الى استبدال مارسيال بسبب إصابة واشراك رونالدو (30).
ونجح الدون في منح التقدم ليونايتد بعد 15 دقيقة فقط عندما تلقى تمريرة من زميله السابق في ريال مدريد الاسباني كاسيميرو فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية زاحفة داخل المرمى (44).
وهو الهدف الأول لرونالدو (37 عاما) في الدوري هذا الموسم، رافعا غلته إلى 144 هدفا مع يونايتد الذي يدافع عن ألوانه للمرة الثانية في مسيرته.
وسجل البرتغالي 450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني و101 هدفا مع يوفنتوس الإيطالي وخمسة مع فريق بداياته سبورتينغ وصعد يونايتد الى المركز الخامس برصيد 15 نقطة مقابل 10 لإيفرتون الثاني عشر.
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