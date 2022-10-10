قبل الكلاسيكو.. برشلونة يعود للصدارة بنقاط سلتا فيغو

استعاد برشلونة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتغلبه 1-صفر على سيلتا فيغو بفضل هدف بيدري في الشوط الأول يوم الأحد.

ويتساوى برشلونة مع ريال مدريد حامل اللقب ولكل منهما 22 نقطة بعد ثماني مباريات لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف وسيلعب الفريقان يوم الأحد في ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة مرتقبة.

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وأحرز بيدري الهدف الوحيد في الدقيقة 16 بتسديدة قريبة المدى مستغلا إخفاق أوناي نونيز مدافع سيلتا فيغو في إبعاد كرة عرضية.

وبعد بداية جيدة للموسم، خسر سيلتا في ثلاث من آخر أربع مباريات بالدوري ليحتل المركز 11 برصيد عشر نقاط، بفارق أربع عن منطقة الهبوط.