موسيالا يغيب عن مباراة بايرن الأوروبية بسبب "كورونا"

سيغيب لاعب الوسط المهاجم جمال موسيالا عن صفوف بايرن ميونخ الألماني، لدى مواجهته لفيكتوريا بلزن التشيكي في مسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء لإصابته بفيروس كورونا.

وقال النادي البافاري في بيان رسمي: خضع جمال موسيالا لفحص جاءت نتيجته ايجابية. اللاعب في حالة جيدة وهو في الحجر الصحي في منزله.

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وبات موسيالا خامس لاعب من بايرن ميونيخ تظهر نتيجته ايجابية بـ"كوفيد-19" منذ منتصف سبتمبر الماضي، بعد مانويل نوير وليون غوريتسكا خلال النافذة الدولية مع منتخب ألمانيا، ثم جوشوا كيميش وتوماس مولر في الأول من الشهر الحالي.

وبحسب قوانين مقاطعة بافاريا، يمكن رفع الحجر الصحي عن شخص مصاب بعد خمسة أيام فقط، في حال لم تظهر عوارض على المصاب على مدى 48 ساعة.

ويحوم الشك كذلك حول مشاركة موسيالا ضد فرايبورغ ثاني الدوري الألماني الأحد المقبل.