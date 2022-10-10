ميسي يغيب عن مواجهة باريس وبنفيكا

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سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مواجهته بنفيكا المقررة الثلاثاء ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما علمت وكالة "فرانس برس" من ناديه الاثنين.
وغاب ميسي عن مباراة فريقه الأخيرة ضد رينس (صفر-صفر) في الدوري المحلي بسبب إصابة طفيفة في ربلة الساق تعرض لها خلال مباراة الذهاب ضد بنفيكا (1-1) الأسبوع الماضي وطالب على إثرها باستبداله في الدقائق الأخيرة إثر تدخل من أحد لاعبي الفريق البرتغالي.
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ولم تكن الفحوصات التي أجراها ميسي الاثنين حاسمة، فقرر الجهاز الطبي والفني عدم المخاطرة بإشراكه ضد بنفيكا.
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