ألونسو متحمس لخوض مباراته الأولى في "الأبطال" كمدرب

أبدى تشابي ألونسو المدير الفني الجديد لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، حماسه لأول مباراة له في دوري أبطال أوروبا كمدرب، إذ يستضيف فريقه بورتو البرتغالي الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء :بالطبع، هو شيء مميز للغاية. الأضواء والأجواء والأصوات في الاستاد، هي ببساطة أجمل مسابقة في كرة القدم.

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وخلال مسيرته كلاعب، اعتلى تشابي ألونسو منصة التتويج بدوري الأبطال مرتين مع ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، لكنه أكد أن الوضع يختلف بكونه مدرب حاليا.

وتولى تشابي ألونسو تدريب ليفركوزن إثر إقالة جيراردو سيواني، واستهل الفريق مسيرته تحت قيادة ألونسو بالفوز على شالكه 4 - صفر مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري الأبطال برصيد ثلاث نقاط وبفارق ست نقاط خلف كلوب بروج المتصدر.