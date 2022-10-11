إلزام إشبيلية بإصلاح حافلة مانشستر سيتي

عوقب إشبيلية الإسباني بإصلاح حافلة مانشستر سيتي خلال 30 يوماً على خلفية شغب جماهيره قبل لقاء الفريقين الشهر الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وطالب الاتحاد الأوروبي "يويفا" النادي الأندلسي بالتواصل مع مانشستر سيتي لتسوية وتحمل كافة تكاليف الأضرار التي لحقت بحافلة الفريق الإنجليزي قبل مباراة الفريقين الشهر الماضي، كما تم فرض 5 آلاف يورو عقوبة على بوروسيا دورتموند لتسوية تكاليف أعمال شغب غير معلنة.

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وتم تغريم سيلتك الأسكتلندي 15 ألف يورو بسبب عرض لافتة استفزازية عقب وفاة الملكة إليزابيث أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.