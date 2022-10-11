إيران تعيد جوازعلي دائي.. وتطلب منه المثول أمام الادعاء

أعادت السلطات الإيرانية لعلي دائي، أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم في البلاد، جواز سفره بعد حجزه على خلفية موقفه من تعاملها مع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد اللاعب السابق لوكالة فرانس برس مساء الاثنين.

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية يومية إثر وفاة الشابة الكردية أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.



وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، بينما أكد مسؤولون توقيف مئات المشاركين في التحركات و"أعمال الشغب".

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وقال دائي الموجود حاليا في إيران حيث يمضي غالبية وقته: لدى عودتي من الخارج، صادرت الشرطة في مطار طهران الدولي جواز سفري، بحضور أفراد من عائلتي وأشخاص آخرين



وأوضح النجم السابق في تصريحات هي الأولى له منذ حجز جوازه: الإيصال الذي أعطوني إياه أشار الى وجوب أن أتقدم أمام المدعي العام والمدعي العام الثوري في العاصمة من أجل متابعة القضية، إلا أن الحجز لم يكن وليس مسألة مهمة بالنسبة إلي، لذلك لم أذهب الى أي مكان، ليعيدوا لي جوازي بعد يومين أو 3 من الحجز.



وكان دائي الهداف التاريخي للمنتخبات قبل أن يكسر رقمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أواخر العام الماضي.