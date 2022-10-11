دياز يغيب عن ليفربول حتى ديسمبر

سيُحرَم ليفربول الإنجليزي من خدمات مهاجمه الكولومبي لويس دياز لما بعد مونديال قطر وذلك بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة خلال خسارة الأحد أمام أرسنال في الدوري الممتاز لكرة القدم وفق ما أفادت التقارير يوم الاثنين.

وأصيب دياز قبيل نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي خسره فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 2-3 على "ستاد الإمارات"، واضطر اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً الى مغادرة الملعب على عكازين ودعامة على ركبته.

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وكشفت الفحوص أن دياز لا يحتاج لعملية جراحية، لكن التقارير تحدثت عن أن الإصابة ستبعده عن الملاعب إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وسيغيب دياز عن ليفربول عن 10 مباريات على أقل تقدير، ما يزيد من محن فريق كلوب الذي يتخلف بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وتشكل إصابة دياز ضربة قاسية لليفربول، لاسيما أنه كان أحد أفضل لاعبيه في مستهل هذا الموسم الصعب على الفريق.

ومن المتوقع أن يعود الكولومبي الى الفريق بحلول الوقت الذي يستأنف فيه الدوري الإنجليزي نشاطه بعد مونديال قطر أواخر ديسمبر.

وينتظر ليفربول أيضاً نتائج فحوص ظهيره ترنت ألكسندر-أرنولد الذي تعرض للإصابة في الكاحل خلال مباراة يوم الأحد أيضاً، وهناك تخوف من ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة أيضاً.