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ستيف كوبر
كوبر يحيي الجماهير بعد التعادل مع أستون فيلا يوم الاثنين

مدرب نوتنغهام: التعادل مع أستون فيلا نتيجة إيجابية

نوتنغهام - رويترز
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يريد ستيف كوبر مدرب نوتنغهام فورست أن يسيطر فريقه على المباريات ويضغط لحصد النقاط الثلاث على أرضه، لكنه قال إنه بالنظر إلى النتائج الكارثية في الفترة الماضية فالتعادل 1-1 مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين كان خطوة في الاتجاه الصحيح.

وتقدم فورست في الدقيقة 15 من ركلة حرة للمهاجم إيمانويل دينيس، وبعد ذلك بسبع دقائق أدرك فيلا التعادل بتسديدة من آشلي يونغ.

وأنهى التعادل سلسلة من خمس هزائم متتالية في الدوري لفورست وتقدم فوق ليستر سيتي إلى المركز قبل الأخير، لكن كوبر اعترف بأنه يريد المزيد من فريقه على أرضه.

وأبلغ شبكة "سكاي سبورتس": إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. طموحنا ليس التعادل في المباريات على أرضنا وعدم الاستحواذ على الكرة. لكن الظروف دفعتنا إلى قبول الأمر وهي خطوة للأمام.

وواصل: كان هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى تحسينها لكننا نحتاج حقا إلى النظر إلى الأشياء التي قمنا بها بشكل جيد. يمكننا مواصلة البناء.

وختم: نحاول بناء فريق لكن هذا ليس عذرا لعدم الركض أو القتال. فعلنا ذلك بشكل أفضل الليلة. دافعنا بشكل جيد، هل هذه طريقة اللعب المفضلة لدي؟ لا، لكنها كانت مناسبة لليلة.

ويلعب فورست ضد وولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 18 يوم السبت.

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