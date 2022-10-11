200 مليون يورو مقابل انتقال هالاند.. بشرط

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كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن عقد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يتضمن شرطا جزائيا قيمته 200 مليون يورو في حال انتقال اللاعب لأي ناد خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأوضح تقرير صحيفة "ذا أثلتيك" أن الشرط الجزائي يمكن تفعيله في صيف عام 2024 .
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وكان النجم النرويجي قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في وقت سابق من العام الجاري مقابل 75 مليون يورو، وقدم بداية رائعة لمشواره مع سيتي تحت قيادة المدير الفني بيب غوارديولا.
وسجل هالاند 20 هدفا في تسع مباريات بالدوري الإنجليزي وثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا حتى الآن في الموسم الجاري.
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