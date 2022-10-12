آمال ديبالا بالمشاركة في كأس العالم "ضعيفة"

يحتفظ مهاجم روما الإيطالي الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا بفرصة خوض نهائيات كأس العالم 2022 من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين على الرغم من إصابته في الفخذ الأيسر، حسب ما عُلم الأربعاء من مصدر مطلع على الملف.

وأكد المصدر لوكالة "فرانس برس" أن التصوير بالرنين المغناطيسي الذي أجري الأربعاء، أكد إصابة صانع الألعاب الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاما في عضلة الفخذ، مؤكدا معلومات لوسائل الإعلام الإيطالية.

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وأصيب ديبالا الأحد خلال تسجيله ركلة جزاء في المباراة ضد ليتشي (2-1). وخرج بعد الهدف الذي ضمن الفوز الصعب لفريقه، وسط قلق قبل شهر ونصف الشهر من أول مباراة للأرجنتين في كأس العالم في 22 نوفمبر.

ولم يذكر نادي العاصمة طبيعة إصابة مهاجمه أو المدة المقدرة لغيابه والتي أشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أنها ستكون لمدة شهر على الأقل.

وتطرقت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى "حوالي خمسة أسابيع"، و"سكاي سبورت" إلى "بين ستة وثمانية أسابيع"، وهي فترات تشكل تهديدًا لإمكانية خوض ديبالا لكأس العالم.

وأكد المصدر المطلع على الملف لوكالة "فرانس برس" أنه إذا كان ديبالا يملك فرصة ضئيلة للعودة إلى اللعب مع ناديه قبل إيقاف الدوري الإيطالي في منتصف نوفمبر، فإن "كأس العالم تظل هدفا قابلا للتحقيق بالنسبة للاعب".