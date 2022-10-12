أسطورة ليفربول: صلاح "يخاف" من هالاند

وجه مارك لورنسون أحد أساطير ليفربول الإنجليزي انتقادات حادة للنجم محمد صلاح، مشيراً إلى أن وصول إرلينغ هالاند إلى الدوري الإنجليزي جعل اللاعب المصري يشعر بالخوف.
وتزامن وصول إرلينغ هالاند إلى الدوري الإنجليزي حيث يلعب مع مانشستر سيتي، مع تراجع حاد في مستوى صلاح هداف الدوري الموسم الماضي، إذ سجل الأول 15 هدفاً في 9 مباريات، بينما أحرز محمد هدفين بـ8 مباريات لعبها مع ليفربول.
وقال لورنسون أحد أساطير ليفربول في الثمانينات الميلادية لإذاعة "توك سبورت": صلاح بعيد للغاية عن ما نعرفه عنه، أشاهده وكأنني أشاهد لاعباً آخر، وكل محاولاته بالعودة إلى ما كان عليه تذهب سدى.
وواصل المدافع الفائز بـ13 لقباً مع ليفربول: لم يصبح صلاح لاعباً سيئاً بين عشية وضحاها، أظن أنه خائف للغاية من هالاند، كون الأخير سجل الكثير من الأهداف في فترة قصيرة من عمر الدوري، وبالتالي صلاح لن يفوز بجائزة الهداف.
وحقق صلاح جائزة الحذاء الذهبي 3 مرات في 5 أعوام مع ليفربول، أحدها بعدد أهداف قياسي في تاريخ البريميرليغ برصيد 32 هدفاً.
ويلتقي صلاح مع هالاند وجهاً لوجه نهاية الأسبوع الجاري في مباراة مرتقبة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
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