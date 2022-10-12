باريس وبنفيكا يتعادلان مجدداً

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه بنفيكا 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وتعادل بنفيكا عن طريق جواو ماريو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

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ورفع سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام بنفيكا.



وتعادل الفريقان في الجولة الماضية بذات النتيجة.