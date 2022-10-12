اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبابي باريس بنفيكا
مبابي أحرز هدف باريس سان جيرمان

باريس وبنفيكا يتعادلان مجدداً

باريس - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه بنفيكا 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وتعادل بنفيكا عن طريق جواو ماريو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام بنفيكا.

وتعادل الفريقان في الجولة الماضية بذات النتيجة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط