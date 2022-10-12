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تونالي كوفاسيتش تشيلسي ميلان
منافسة على الكرة بين كوفاسيتش وتونالي

تشيلسي يهزم ميلان ويتصدر مجموعته

ميلان - د ب أ
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فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مضيفه ميلان الإيطالي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورغ 1-1.

وسجل هدفي تشيلسي جورجينيو في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وبيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 30، وشهدت المباراة طرد فيكايو توموري لاعب ميلان في الدقيقة 18.

ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ميلان عند أربع نقاط في المركز الثالث.

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