تشيلسي يهزم ميلان ويتصدر مجموعته

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فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مضيفه ميلان الإيطالي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورغ 1-1.
وسجل هدفي تشيلسي جورجينيو في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وبيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 30، وشهدت المباراة طرد فيكايو توموري لاعب ميلان في الدقيقة 18.
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ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ميلان عند أربع نقاط في المركز الثالث.
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