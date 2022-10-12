رئيس يوفنتوس: أليغري سيبقى في منصبه

أعرب أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي عن شعوره بالخجل من أداء فريقه خلال هزيمته الصادمة أمام مكابي حيفا الإسرائيلي بهدفين دون مقابل مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن المدرب ماسيمليانو أليغري سيبقى في منصبه.
وأصبح يوفنتوس على أعتاب الخروج المبكر من البطولة القارية حيث يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم، مبتعدا بفارق خمس نقاط عن المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثامنة.
وأكد أنييلي أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المدرب ماسيميليانو أليجغي في تراجع نتائج الفريق، وقال لشبكة "سكاي سبورتس": كانت ليلة صعبة في فترة صعبة ، إنها واحدة من الفترات الأكثر صعوبة، ولحظة تحمل المسؤولية، لذا أتواجد هنا.
وأضاف: في وضعية مثل هذه لا يتعلق الأمر بشخص واحد ، إنها مسألة يتم التعامل معها كمجموعة بأكملها ، نشعر بالخزي، نعتذر لجماهيرنا لأننا ندرك أنهم لابد وأنهم يشعرون بالعار في هذه اللحظة.
وأكد: أليغري مدرب يوفنتوس وسيبقى مدربا ليوفنتوس، لا يمكن أن يكون خطأ المدرب إذا لم نفز بالتحام وحيد داخل الملعب، يوفنتوس دائما ما يقيم المواقف في نهاية العام، دائما ما أعارض فكرة الإقالة خلال الموسم، وسأواصل التفكير بنفس الطريقة .
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