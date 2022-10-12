ريال مدريد يتعادل مع شاختار ويتأهل

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تعادل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه ريال مدريد الإسباني 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت فوز لايبزيغ الألماني على سيلتك الأسكتلندي 2 - صفر.
وتقدم شاختار بهدف سجله أولكسندر زوبكوف في الدقيقة 46 وتعادل الريال عن طريق أنطونيو روديغر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
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ورفع الريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب كما رفع شاختار رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.
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