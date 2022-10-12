اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
توني كروس شاختار ريال مدريد
توني كروس خلال مجريات المباراة

ريال مدريد يتعادل مع شاختار ويتأهل

وارسو - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعادل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه ريال مدريد الإسباني 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت فوز لايبزيغ الألماني على سيلتك الأسكتلندي 2 - صفر.

وتقدم شاختار بهدف سجله أولكسندر زوبكوف في الدقيقة 46 وتعادل الريال عن طريق أنطونيو روديغر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب كما رفع شاختار رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط