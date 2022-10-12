كروس يثني على أداء لاعبي شاختار

أثنى توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني على أداء شاختار دونيتسك الأوكراني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء وانتهت بالتعادل 1 - 1 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الفريق الأوكراني قريبا من تحقيق انتصار ثمين أمام أبطال أوروبا لكن أنتونيو روديغر خطف هدف التعادل لريال مدريد في الثواني الأخيرة من المباراة، ليحسم الفريق الإسباني تأهله إلى دور الستة عشر بالبطولة.



وأبدى توني كروس إعجابه بروح الفريق الأوكرانيا وأثنى عليه في ظل الجهود التي يقدمها هذا الموسم، والذي يشهد إقامة مبارياته في وارسو.



وقال كروس في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس سبورتس" :بشكل عام، كانت الأمور صعبة للغاية خلال آخر شهرين فيما يتعلق بلعب كرة القدم بالنسبة لهم، لهذا نرفع القبعة. نظرا للطريقة التي لعبوا وكافحوا بها واستطاعوا التركيز على شيء أقل أهمية وهو كرة القدم، الكثير من التقدير لذلك.

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وتابع :نحن هنا لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، ولكننا نعرف ما حدث، وهو يؤثر على الجميع، وبالطبع يؤثر على لاعبي أوكرانيا بشكل أكبر.

وتابع :لكنني أعتقد أنه أمر جيد بالنسبة لهم أن يخوضوا المنافسات، ويتناسوا ما حدث شيئا ما بلعب كرة القدم، والاستمتاع بها، وأعتقد أن هذا ما فعلوه، وقد قدموا مباراة رائعة.