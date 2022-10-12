مدرب شاختار: قاتلنا من أجل الشعب الأوكراني

كال إيغور يوفيتشفيتش مدرب شاختار دونيتسك المديح لفريقه بعد التعادل 1-1 مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، قائلا إنه كافح من أجل جعل الشعب الأوكراني يشعر بالفخر.



وهز المدافع أنطونيو روديغر الشباك في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح ريال مدريد التعادل في وارسو والتأهل إلى دور الستة عشر بعدما تقدم الفريق الأوكراني في أول دقيقة من الشوط الثاني.



وأبلغ يوفيتشفيتش مؤتمرا صحفيا : أنا فخور بأن فريقي أظهر شخصيته. في هذه الأوقات الصعبة، التي مررنا بها في الأيام العشرة الماضية، أن ننزل إلى أرض الملعب ونقدم هذا المستوى من كرة القدم... يجب أن تنحني لتحية الفريق.



وقال يوفيتشفيتش، الذي تولى تدريب شاختار في يوليو ، إن المباراة كانت الأفضل للفريق في الأشهر الثلاثة الماضية، وأضاف : في ذلك الوقت لم يعطنا أحد أي أموال، وبدون اللاعبين البرازيليين، كيف سنفعل ذلك؟ سنكون سندريلا في المجموعة، سندريلا في البطولة بأكملها، لكن في النهاية، أن نلعب بهذه الطريقة ضد ريال مدريد، وأن نشعر بالحزن بعد المباراة، نشعر أننا فقدنا نقطتين وهذا شيء نفخر به.



وتابع: قاتلنا من أجل الشعب الأوكراني، حتى يشعر بأنه مميز وفخور بنا، وأنا متأكد من أنه كذلك.



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