مولر يكشف السر: مطبخ بايرن تغير.. والحمص متوفر

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كشف توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ الألماني عن التغييرات التي طرأت على مطبخ الفريق البافاري خلال السنوات الأخيرة، إذ اختفت الدهون والسكريات من الأطباق.
وصرح مولر (33 عاماً) لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية يوم الأربعاء: كل شيء أصبح صحياً. لم يعد هناك نصف رطل من الزبدة في الصلصات، إن الأكلات أقل دهون وأقل سكريات.
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وأضاف مولر، الذي استثمر في شركة نباتية ناشئة: الدجاج موجود دائمًا، والبطاطا والخضراوات، وحتى الأسماك موجودة دائمًا. ولكن الآن هناك أيضًا بذور الشيا والكينوا والحمص وأشياء أخرى.
وأوضح لاعب بايرن: عندما يكون هناك فلفل محشي، يكون هناك عدد قليل من اللحم المفروم العادي والقليل من اللحم المفروم النباتي.
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