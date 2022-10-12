نابولي يكتسح أياكس ويبلغ ثمن النهائي

لحق نابولي الإيطالي بريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 4-2 الأربعاء على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المكسيكي هيرفينغ لوزانو (4) وجاكومو راسبادوري (16) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (62 من ركلة جزاء) والنيجيري فيكتور أوسيمين (90) أهداف نابولي، ودافي كلاسين (49) وستيفن بيرخفين (83 من ركلة جزاء) هدفي أياكس أمستردام.

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وهو الفوز الرابع تواليا لنابولي في دور المجموعات فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق ست نقاط أمام ليفربول الإنجليزي الذي يحل ضيفا على رينجرز الأسكتلندي لاحقا، فيما تجمد رصيد أياكس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.