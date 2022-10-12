غوارديولا: هالاند يشعر بالتعب

أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أنه لم يرغب في المجازفة بالنرويجي إيرلينغ هالاند خلال التعادل السلبي مع كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء لأنه كان "منهكا للغاية".

وجلس هالاند على مقاعد البدلاء خلال التعادل السلبي مع كوبنهاغن في المباراة التي أقيمت في العاصمة الدنماركية وشهدت طرد لاعب الفريق سيرجيو غوميز.

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وقال غوارديولا إن هالاند (22 عاماً) الذي أحرز 20 هدفا خلال 13 مباراة مع فريقه الجديد مانشستر سيتي أنهى المباراة أمام ساوثهامبتون وهو في حالة إنهاك شديد ولم يتعاف بشكل جيد، لم يكن جيدا بالأمس، اليوم كان أفضل قليلا لكنه ليس في حالة مثالية لذا قررنا عدم المخاطرة به.