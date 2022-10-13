إيريك غارسيا: برشلونة ارتكب أخطاء لا تغتفر

اعترف إيريك غارسيا لاعب برشلونة الإسباني أن فريقه "ارتكب أخطاء لا يمكن ارتكابها" في المباراة المثيرة التي تعادل فيها مع إنتر ميلان 3-3 الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.
ولدى برشلونة، بقيادة مدربه تشافي، أمل ضئيل في عبور دور المجموعات بالبطولة، حيث يحتاج للفوز بمباراتيه المقبلتين مع فشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز.
وقال غارسيا لـ"موفي ستار" : ارتكبنا أخطاء لا يمكن ارتكابها في هذا المستوى، كنا في المكان الذي نريده، نضغط من الأمام، نقطع الكرات، وأردنا أن نواصل بنفس الطريقة، ولكن في الشوط الثاني كان هناك نقص في السيطرة، وقمنا بالمجازفة باللعب بثلاثة مدافعين في الخلف.
وأكد : كان هذا في الـ15 دقيقة التي كادت أن تقتلنا. قاتلنا للنهاية للتعادل وطالما هناك أمل يجب أن نواصل. ولكن كانت لدينة فرصة ضخمة ولكننا لم نستغلها.
ويحتاج إنتر ميلان، بقيادة سيموني إنزاغي، لانتصار وحيد من المباراتين أمام بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن، للتأهل لدور الـ16.
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