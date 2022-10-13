بيكيه يهدي إنتر الأهداف.. ويعقد موقف برشلونة

قدم المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أداء كارثياً في الشوط الثاني، بينما أحرز زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليتعادل برشلونة مع إنتر ميلان الإيطالي 3-3 يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تأهل بايرن ميونخ إلى الدور الثاني عقب فوزه 4-2 على فكتوريا بلزن التشيكي 4-3.

وبادر برشلونة بالتسجيل عن طريق نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 40، غير أن إنتر رد بهدفين عن طريق نيكولو باريلا بعد خطأ فادح من جيرارد بيكيه ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب، ليحرز ليفاندوفسكي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 82.



وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أعاد روبن غوسينس التقدم لإنتر بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 89 بعدما ترك بيكيه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ظناً منه أنه متسلل، غير أن ليفاندوفسكي منح الأمل من جديد لبرشلونة في الصعود بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإسباني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وباتت آمال برشلونة في التأهل معقودة على أقدام منافسيه في الجولتين المقبلتين، شريطة فوز الفريق الإسباني في كلتا الجولتين على كل من بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.



وفي مباراة فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ، بادر الفريق البافاري بالتسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 14.



وارتدى ليون غوريتسكا ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الثالث والرابع لبايرن في الدقيقتين 25 و35، فيما انتفض الفريق التشيكي في الشوط الثاني، مستغلا حالة الهدوء التي طغت على أداء بايرن، ليحرز هدفين من خلال آدم فلكانوفا وجان كليمنت في الدقيقتين 62 و75 على الترتيب.

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وتصدر بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، ليحقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، ويحصد بطاقة التأهل للدور القادم بتلك المجموعة قبل جولتين على النهاية.



ويتفوق بايرن بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه إنتر، فيما بقي برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وظل فيكتوريا بلزن قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.