تشافي لا يملك الوقت للتفكير بما حدث أمام إنتر

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أنه ليس لديه وقت للتفكير في التعادل 3-3 مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، حيث يجب أن يتركز اهتمام الفريق بشكل كامل على مباراة القمة المقبلة أمام المنافس التقليدي ريال مدريد.



وبدأ برشلونة بقوة أمام إنتر لكن الأخطاء الدفاعية جعلته يتأخر 3-2 في الدقائق الأخيرة قبل أن يضمن هدف روبرت ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع التعادل.



وقال تشافي للصحفيين: اليوم كانت المباراة تحت السيطرة وفي الدقيقة 50 حدث خطأ دفاعي واضح للغاية. ثم خطأ اخر وفي النهاية دفع الفريق ثمنا باهظا، ربما في دوري الدرجة الأولى الإسباني حدث خطأ ولا تدفع ثمنا باهظا له، لكن دوري الأبطال لا يرحم..



وواصل: نأمل ألا يؤثر ذلك علينا نفسيا. نواصل العمل بثقة والاستعداد لقمة الدوري المحلي أمام ريال مدريد بداية من اليوم ونحتاج إلى التعافي بشكل جيد لأننا بذلنا جهدا بدنيا كبيراً.



ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد برصيد 22 نقطة. ويلتقي الفريقان في استاد سانتياغو برنابيو يوم الأحد المقبل.

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