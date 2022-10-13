تشافي يعترف: أنا المسؤول عن أخطاء بيكيه

أقر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أنه يتحمل أخطاء المدافع جيرارد بيكيه في المباراة التي تعادل بها فريقه مع إنتر ميلان الإيطالي 3-3 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء. وبات قريبًا من توديع دور المجموعات للموسم الثاني تواليًا.

وقال تشافي بعد المباراة: كان الهدف الأول لإنتر بمثابة ضربة لنا ولا يمكن للهدف الثاني أن يحصل على هذا المستوى من المنافسات، في كرة قدم على أعلى مستوى. في إشارة إلى الأخطاء الدفاعية من جيرارد بيكيه وإريك غارسيا.

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وواصل بطل أوروبا 4 مرات سابقة مع برشلونة: قدّمنا شوطا أول جيد ولكن أخطاءنا قتلتنا. إنه أمر قاس وصعب. لكن إذا ارتكب الدفاع أخطاء، فهذا يعني أنني ارتكبتها. إذا كان بيكيه أو بوسكيتس أو بيدري أو ديمبلي مخطئين، فأنا المخطئ. إنها مسؤوليتي. في الشوط الثاني، لم نلعب بالتركيز الكافي. إنه خطأ تدريبي. عندما تتعادل على أرضك مع لاعبين رائعين مثل الليلة، فهذا خطأي. ليس هناك أي مشكلة. أنا غاضب، محبط، حزين ومنزعج.

وأضاف تشافي الذي وصل الى رأس الجهاز الفني منتصف الموسم الماضي من السد القطري: حتى لو كان لا يزال لدينا فرصة حسابيًا للتأهل، فلم يعد الأمر بأيدينا فقط. نحن نحتفظ بالأمل، لكن الأمر سيكون صعبًا للغاية. وهذا بسبب أخطائنا، ولا شيء غير ذلك.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد أربع نقاط في المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونخ المتصدر (12) الذي ضمن بطاقته إلى ثمن النهائي وإنتر الثاني(7).

كما أن مصيره لم يعد بيده، إذ حتى في حال فوزه في المباراتين الأخيرتين ضد ضيفه البافاري ومضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، فهو يحتاج لأن يهدر إنتر النقاط في كل من مباراتيه الأخيرتين نظرًا لتفوق الفريق الإيطالي في المواجهتين المباشرتين بينهما بعد فوزه 1-صفر في ميلان الأسبوع الماضي.