كشف تقرير إعلامي يوم الخميس، أن المدرب الألماني توماس توخيل مهتم بتدريب المنتخب الإنجليزي إذا رحل غاريث ساوثغيت من منصبه عقب كأس العالم.
وأقيل توخيل من تدريب تشيلسي الشهر الماضي بعد نتائج سلبية، علما بأنه قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا في عام 2021.
وذكرت صحيفة "ديلي تيلغراف" نقلا عن مصادر لم تكشفها، أن توخيل رفض عرضين من إنجلترا وواحد من إسبانيا لأنه ينتظر " الفرصة المناسبة".
ووصل المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 كما حصل أيضا على المركز الثاني في "يورو 2020" تحت قيادة ساوثغيت، ولكنه هبط للمستوى الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية الموسم الحالي، بينما يستمر عقد المدرب مع المنتخب الإنجليزي حتى نهاية "يورو 2024".
وتقام بطولة كأس العالم المقبلة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.
وارتبط اسم ماوريسو بوكيتينو المدير الفني السابق لفريقي توتنهام وباريس سان جيرمان بتدريب المنتخب الإنجليزي بجانب غراهام بوتر، رغم أنه يتولى تدريب تشيلسي اللندني خلفاً لتوخيل بالذات.
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