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رود فان نيستلروي، محمد صلاح وسيرجيو أغويرو

صلاح يهزم أساطير الدوري الإنجليزي في 60 مباراة فقط

العربية.نت
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احتاج النجم المصري محمد صلاح 60 مباراة فقط ليتفوق على أساطير الدوري الإنجليزي ويصبح الهداف التاريخي للأندية الإنجليزية في تاريخ المشاركات الأوروبية بواقع 38 هدفاً.

وشاهد النجم المصري بداية المباراة من مقاعد البدلاء قبل أن يدخل الملعب في الدقيقة 68، دون أن يعرف أن الدقائق التي تلت تلك اللحظة ستفتح له أبواب التاريخ.

وبعيداً عن أسرع هاتريك ببطولة دوري أبطال عبر التاريخ، بات صلاح اليوم أكثر لاعب ينتمي للدوري الإنجليزي سجل أهدافاً في بطولة أوروبا، بعدما هز الشباك 38 مرة خلال 60 مباراة، كما قدم 12 تمريرة حاسمة، ليتجاوز الثنائي ديديه دروغبا لاعب تشيلسي الإنجليزي، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وكان دروغبا وأغويرو يتصدران القائمة بعدما سجل كل واحد منهما 36 هدفاً لتشيلسي ومانشستر سيتي، إذ احتاج الأول إلى 74 مباراة للوصول إلى ذلك الرقم، بينما خاض أغويرو 64 مباراة مع "السيتيزينس" لتحقيق ذات العدد.

ويحل الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق وتيري هنري أسطورة أرسنال في المركز الثاني بواقع 35 هدفاً.

ويحتاج صلاح إلى 3 أهداف فقط لمعادلة رقم ديديه دروغبا كأعظم هداف إفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

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