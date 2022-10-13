غاياردو يعلن انتهاء قصته الجميلة مع ريفر بليت

كشف مارسيلو غاياردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني يوم الخميس، أنه سيرحل عن تدريب الفريق مع نهاية عقده في ديسمبر بعدما قضى 8 سنوات هناك.

وقال غاياردو، الذي كانت فترته من أنجح الفترات في تاريخ ريفر بليت، إنه أبلغ مجلس إدارة النادي بقراره خلال اجتماع يوم الأربعاء، وأضاف الأرجنتيني: عقدي ينتهي في ديسمبر.. إنه أحد أصعب القرارات التي اتخذتها على الإطلاق. وبعد إعلان القرار، أنا هنا لأشكر الناس الذين وثقوا بي.

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ووصل غاياردو لريفر في مايو لعام 2014، وحقق 14 لقبا مع النادي الأرجنتيني من بينها سبع بطولات قارية، وفاز بالدوري الأرجنتيني 2021.

وقاد ريفر للفوز على غريمه التقليدي بوكا جونيورز خلال بطولة كوبا سودأميركانا 2014، وكوبا ليبرتادوريس أعوام 2015 و2018 و2019.

وستكون آخر مباريات غاياردو على ملعب مونومينتال الشهير في ريفر ضد روساريو سنترال يوم الأحد قبل أن يخوض الفريق المباراة الأخيرة له في الموسم ضد ريسنغ كلوب.

وأضاف: سأنهي علاقتي بأفضل صورة. يوم الأحد سأقود مباراتي الأخيرة على ملعب مونومينتال، وشكرا للجمهور على كل الدعم والمودة التي أظهروها لي. لقد كانت قصة جميلة.

ويحتل ريفر المركز الثاني في الدوري الأرجنتيني متأخرا بأربع نقاط عن بوكا جونيورز الذي لديه مباراة مؤجلة.