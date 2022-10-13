كلوب بعد "هاتريك" صلاح التاريخي: إنه لاعب استثنائي

أثنى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي على الأداء "الاستثنائي" للنجم المصري محمد صلاح الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال الفوز الساحق على غلاسكو رينجرز 7 -1 مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح من على مقاعد البدلاء وسجل ثلاثة أهداف في غضون ست دقائق و12 ثانية، وهو أسرع هاتريك في تاريخ دوري الأبطال.

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وقال كلوب لمنصة "بي تي سبورت": كان أمرا استثنائيا خاصة من جانب صلاح، كان من المهم للغاية كيفية تأقلمنا على المراكز، كل من بدأ لعب بشكل جيد حقا، فابيو "، وهارفي، إنه أفضل ما يمكننا طلبه، أشعر برضا حقيقي.



وأكد المدرب الألماني: أعتقد حقا أن الشوط الأول كان بمثابة إعداد للشوط الثاني، بإمكاننا أن نصبح فريقا جيدا للغاية، بنينا على الأمور الإيجابية من الشوط الأول، واصلنا التحرك واضطر الفريق الخصم لتغيير وسط ملعبه.



وختم: الأهداف التي سجلناها كانت استثنائية، إنها ليلة كانت ناجحة بالنسبة لنا، لقد غيرت الحالة المزاجية بالتأكيد، وهذا أمر جيد.