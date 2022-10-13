ماونت: توموري لا يستحق البطاقة الحمراء

عبر ميسون ماونت لاعب وسط تشيلسي عن تعاطفه مع زميله السابق فيكايو توموري عقب طرد مدافع ميلان خلال مواجهة بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.
وتسبب توموري، المنتقل إلى ميلان من النادي اللندني في حزيران العام الماضي، في ركلة جزاء بالدقيقة 17 وتعرض للطرد بسبب عرقلة ماونت.
ونفذ جورجينيو ركلة الجزاء بنجاح ثم ضاعف بيير-إيمريك أوباميانغ النتيجة خلال فوز تشيلسي 2-صفر في سان سيرو، بعدما انتصر أيضا 3-صفر في ستامفورد بريدج بدور المجموعات.
وأبلغ ماونت موقع تشيلسي على الإنترنت: هو زميلي بالتأكيد وأعرفه منذ فترة طويلة وأشعر بالأسف لما تعرض له في هذا الموقف، كنت محطما من أجله، لا أعتقد أنه استحق الطرد، هل كانت ركلة جزاء؟ ربما نعم، أنا لاعب صادق، حاولت التسجيل وجذبني من الخلف قليلا لكنني أشعر بالأسف من أجل هذا القرار، كان من الصعب رؤيته مطرودا.
ويحل تشيلسي ضيفا على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.
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