مدرب إنتر يشعر بالندم على التعادل مع برشلونة

حقق إنتر ميلان تعادلا مثيرا للإعجاب 3-3 في برشلونة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، لكن المدرب سيموني إنزاغي شعر بالندم بعد أن أهدر فريقه فرصة حسم تأهله إلى دور الستة عشر قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.



ومنح روبن غوسينس التقدم لإنتر 3-2 في الدقيقة 89 لكن روبرت ليفاندوفسكي سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليبقي على آمال الفريق الإسباني قائمة في بلوغ الأدوار الإقصائية.



وحسم بايرن ميونخ متصدر المجموعة الثالثة مقعده في الدور المقبل بينما يتقدم إنتر بثلاث نقاط عن برشلونة، فيما يحتل

فيكتوريا بلزن المركز الأخير بعد خسارة جميع مبارياته الأربع.



وقال إنزاغي للصحفيين: هناك ندم بالنظر إلى ما صنعناه من فرص. بالفوز كنا تأهلنا بالفعل للمرحلة المقبلة مع بقاء مباراتين على النهاية، لكننا لعبنا مباراتين رائعتين ضد برشلونة.



وواصل: لقد لعبنا مباراة رائعة في برشلوة، أردنا إعادة كتابة تاريخ إنتر. يمكننا التحدث عن إنجاز غير عادي بالفوز إذا تأهلنا، والآن نحتاج إلى اتخاذ الخطوة الأخيرة أمام جماهيرنا ضد فيكتوريا بلزن.



ويستضيف إنتر الفريق التشيكي يوم 26 أكتوبرالحالي قبل أن يختتم دور المجموعات برحلة إلى ألمانيا لمواجهة بايرن مطلع

الشهر المقبل.

مادة اعلانية