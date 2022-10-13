"هاتريك" تاريخي لصلاح في فوز ليفربول على رينجرز

قسا ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، على مضيفه رينجرز الأسكتلندي عندما تغلب عليه 7-1 بينها هاتريك تاريخي لمهاجمه الدولي المصري محمد صلاح الأربعاء في غلاسكو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



ودخل صلاح بديلا في الدقيقة 68، وسجل ثلاثيته في الدقائق 75 و80 و81 أي في مدى ست دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة حسب "أوبتا" للإحصائيات، كما أصبح صلاح أكثر لاعب من الدوري الإنجليزي يسجل أهدافاً في دوري أبطال أوروبا برصيد 38 هدفاً.



وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 24 و55، فيما سجل الهدفين الآخرين الأوروغوياني داروين نونيز (66) وهارفي إيليوت (87).



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