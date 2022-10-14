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لقاء سابق جمع الفريقين في أميركا

برشلونة يستعين بـ "بومة" لمواجهة ريال مدريد

مدريد - رويترز
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سيرتدي لاعبو نادي برشلونة قمصانا عليها رمز المغني الكندي دريك (البومة) في لقاء القمة (الكلاسيكو) مع ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد المقبل احتفالا بتجاوز عدد مستمعي دريك عبر تطبيق سبوتيفاي الراعي الرئيسي لبرشلونة 50 مليارا.

وقال برشلونة إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده الهادفة إلى الجمع بين كرة القدم والموسيقى.

وعرض دريك الفائز بجائزة جرامي أربع مرات صورة للقميص وعليه الرمز الخاص به عبر حسابه على موقع إنستغرام الذي يتابعه أكثر من 120 مليون شخص حول العالم.

بومة على قميص برشلونة
بومة على قميص برشلونة



ويحتل برشلونة المركز الأول بين فرق الدوري الإسباني متفوقا بفارق الأهداف على ملاحقه المباشر ريال مدريد حامل اللقب بعد أول ثماني جولات من الموسم.

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