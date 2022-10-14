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بيكيه
بيكيه مدافع برشلونة

برشلونة يعمل على طرد بيكيه

العربية. نت
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أوضحت تقارير صحافية إسبانية، يوم الجمعة، أن نادي برشلونة يرغب في التخلص من خدمات مدافعه جيرارد بيكيه، عقب المستوى السيئ الذي ظهر به مع الفريق مؤخرا لاسيما في المباراة الأخيرة ضد إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لـ"ماركا" فإن النادي الكاتالوني يعمل على فسخ عقود عدد من اللاعبين الذين لهم تأثير كبير على سلم رواتب اللاعبين، خاصة الأسماء التي رفضت خفض الرواتب، ويعلم الجميع أن أحدهم جيرارد بيكيه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الرياضية في النادي سعت جاهدة للتخلص من اللاعب في الصيف الماضي، من أجل تخفيض أجور اللاعبين، لكنهم فشلوا، كما أن المدرب تشافي تحدث مع اللاعب في نهاية الموسم الماضي، ليوضح له أنه فقد مكانته الأساسية، إلا أن بيكيه أصر على الاستمرار.

وذكرت "ماركا" أن برشلونة لا يزال مصمما على رحيل المدافع الإسباني نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2024.

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