تقارير: كورتوا خارج حسابات "الكلاسيكو"

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الجمعة، أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بات خارج حسابات مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وبحسب تقرير صحيفة "ماركا" على موقعها الإلكتروني، فإن الحارس الذي يعاني من إصابة عرق النسا منذ نهاية الشهر الماضي، لم يتمكن من التدريب مع زملائه بعد، وتم استبعاده نهائيا من خوض مباراة الفريق أمام برشلونة، مساء الأحد.

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وذكرت الصحيفة أن عملية التشافي لم تتقدم بالسرعة المتوقعة، وأن مشاركته اعتمدت على أحاسيس الحارس، لكن المصادر أشارت إلى أن النادي يفضل عدم التعجل في عودته خوفا من حدوث عواقب سلبية في المستقبل.

وبالتالي سيعتمد نادي العاصمة الإسبانية على حارسه الأوكراني لونين أمام الغريم التقليدي برشلونة، والذي خاض 3 مباريات بقميص ريال مدريد مؤخرا أمام شاختار في دوري الأبطال وضد خيتافي وأوساسونا ضمن منافسات الدوري.