مانشستر سيتي يحافظ على فودين لغاية 2027

أعلن مانشستر سيتي يوم الجمعة توقيع لاعب الوسط فيل فودين على عقد جديد يبقيه في صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2027.

وأصبح فودين (22 عاما)، الذي كان عقده السابق يمتد حتى 2024، ركيزة مهمة بتشكيلة المدرب بيب غوارديولا في المواسم الأخيرة، وفاز بلقب الدوري أربع مرات بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة بعد صعوده من أكاديمية سيتي.

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وقال فودين لموقع النادي على الإنترنت: من الصعب العثور على كلمات تعبر عن سعادتي، كنت مشجعا لسيتي طيلة حياتي وتدربت هنا لسنوات عديدة وكنت صبيا يحمل الكرات.

وأضاف: تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة ويرجع فضل كبير في ذلك إلى بيب وأفراد طاقمه الذين أرشدوني يوميا بملعب التدريبات.

وسجل فودين، الذي اختير أفضل لاعب صاعد بالدوري الإنجليزي الممتاز في آخر عامين، سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة بجميع المسابقات هذا الموسم.

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة من تسع مباريات قبل مواجهة ليفربول صاحب المركز العاشر يوم الأحد.