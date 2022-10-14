مسؤول الكرة الذهبية: بيريز يعرف طريقة الفوز بالجائزة

أوضح باسكال فيريه، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" المؤسسة لجائزة الكرة الذهبية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، ينظم حملات جيدة لمنح لاعبي فريقه الجائزة العريقة.

وقال باسكال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: يعرف بيريز كيفية تنظيم الحملات من أجل منح لاعبي ريال مدريد الجائزة، إذ يعمل على دعم لاعب واحد، مثلما كان الأمر مع كريستيانو رونالدو لسنوات طويلة، والآن مع كريم بنزيمة، هذا يمنع الأصوات من التشتت.

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وأضاف: في ريال مدريد يعرفون طريقة العمل، ولذلك ليس من قبيل الصدفة أن يكون النادي الذي فاز بها في معظم الأوقات.

ولفت باسكال فيريه إلى أن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 يعرف بالفعل أنه سيحصل على الجائزة، وتم إخطاره بذلك وطلب منه ألا يخبر زوجته وأطفاله بذلك.

ويعد الفرنسي كريم بنزيمة أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، بعدما قاد ريال مدريد الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، إضافة إلى حصوله على جائزتي هداف دوري الأبطال والدوري الإسباني أيضا.