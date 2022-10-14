نيوكاسل يفقد إيساك أمام مانشستر يونايتد

كشف إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة، إن مهاجم فريقه ألكسندر إيساك صاحب مبلغ الانتقال القياسي على مستوى النادي لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، لعدم اكتمال تعافيه من إصابة في الفخذ.
وكان إيساك (23 عاما) انضم إلى نيوكاسل في أغسطس الماضي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 59 مليون جنيه إسترليني (66.48 مليون دولار) لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ إحرازه هدفه الثاني للفريق خلال التعادل 1-1 مع بورنموث الشهر الماضي بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده مع منتخب بلاده السويد.
لكنه عاد للتدريب بعد غيابه عن انتصار نيوكاسل على فولهام وبرنتفورد ما أدى لتقدمه إلى المركز السادس بين فرق البطولة العشرين برصيد 14 نقطة من تسع مباريات.
وقال المدرب هاو في مؤتمر صحفي: إيساك يحقق تقدما في التعافي من الإصابة لكنه لن يشارك في المباراة المقبلة. لم تتعرض تشكيلتنا لأي إصابات جديدة.
وأشار هاو إلى أن لاعب الوسط جونجو شيلفي يقترب من العودة للتشكيلة بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما سيغيب الجناح مات ريتشي عن مواجهة يونايتد بسبب مشكلة في ربلة الساق.
وأشار هاو كثيرا بلاعب الوسط البرازيلي برونو غيمارايش الذي قدم أداء متميزا منذ انضمامه قادما من أولمبيك ليون الفرنسي كما هز الشباك مرتين في فوز فريقه 5-1 على برنتفورد.
وتوقعت تقارير إعلامية انتقال غيمارايش (24 عاما) إلى ريال مدريد بطل إسبانيا لكن هاو أكد أن نيوكاسل يحرص على توفير أجواء مريحة له في ناديه الحالي.
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