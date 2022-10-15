تشواميني وكوندي.. صديقان فرقهما الكلاسيكو

صديقان منذ نعومة أظفارهما مع بوردو، يتشاركان وكيل أعمال واحد ويلتقيان سوياً في إجازاتهما، لكن الفرنسيين أوريليان تشواميني وجول كوندي سيضعان مشاعرهما جانباً الاحد، في أول "كلاسيكو" يخوضانه بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

كلاهما شغوف بموسيقى الهيب هوب والثقافة الأميركية، يرتديان ملابس متشابهة، يمضيان فصل الصيف سوياً في الولايات المتحدة. ويتقاسمان نفس العطش للفوز الذي قد يصبّ الأحد في مصلحة أحدهما دون الآخر.

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إذا ستشهد المباراة الأكثر مشاهدة في العالم بين الأندية، مباراة بين صديقين، زميلين في منتخب فرنسا الذي يستعد للدفاع عن لقبه في كأس العالم.

يخوض كوندي (23 عاماً) وتشواميني (22 عاماً) الكلاسيكو الأول في الدوري الإسباني بمشاعر متناقضة.

بعد انتقال صديقه إلى برشلونة الصيف المنصرم، كتب تشواميني مازحاً على مواقع التواصل الاجتماعي: الآن بدأت الحرب بيننا، مقدماً التهاني للمدافع الشاب.

تعود بداية العلاقة بين الشابين المهاجرين إلى الدوري الإسباني، إلى العام 2013. تشواميني، المتواجد في مركز تكوين بوردو منذ 2011، شاهد زميلاً ضعيفاً، لكن موهوباً، ينضم لفريقه.

كان كوندي قائداً لمعظم تشكيلات الناشئين والتي شكّلت جيلاً ذهبية لبوردو ضم أيضاً غايتان بوسان، زيدو يوسف وإرفين تاها.

لم يخسر فريق بوردو لتحت 19 سنة أي مباراة مع الثنائي كوندي وتشواميني، وتأهل إلى دوري "يوث ليغ" (دوري الأبطال للشبان) في الموسم التالي.

بعدها بخمس سنوات، سيُحدّد نزال الكلاسيكو الأحد هوية الفريق الذي سينفرد بصدارة الدوري الإسباني، بحال فوز ريال أو برشلونة.

ستكون هذه المباراة مميزة لكوندي كونه يعود بعد غياب ثلاثة أسابيع، اثر اصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر"، تعرّض لها مع منتخب فرنسا خلال مواجهة النمسا في 22 سبتمبر.

عاد لاعب إشبيلية السابق القادم بخمسين مليون يورو، إلى التمارين الخميس، وقد يجد مكاناً أساسياً له في الكلاسيكو ضمن تشكيلة المدرب تشافي.

قد يتنفس دفاع برشلونة الصعداء، بعد خيبة أخيرة أمام إنتر الإيطالي (3-3) وضعت تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مهب الريح. ارتكب الثنائي جيرارد بيكيه وإريك غارسيا اخطاء مكلفة في الأهداف الثلاثة لفريق مدينة ميلان.

لكن مركز كوندي لم يُثبّت بعد، إذ خاض قلب الدفاع عادة مبارياته مع برشلونة في مركز الظهير الأيمن. وفي خمس مباريات مع الفريق الكاتالوني، خاض كوندي كل دقائق برشلونة، لكن أربع مرات في مركز الظهير الأيمن.

القميص الخاص لبرشلونة الذي سيحمل شعار مغني الراب درايك بدلا من الراعي سبوتيفاي، سيروق تماماً لكوندي، عاشق الراب وملابسها. مبادرة من سبوتيفاي للاحتفاء بالموسيقي الكندي، العاشق للرياضة أيضاً، الذي أصبح أول فنان يتجاوز 50 مليار استماع لأغانيه على المنصة الموسيقية.

وأسّس كوندي ماركة ملابس تضم لاعبي ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة وتشواميني كسفيرين للعلامة.

في المقابل، فرض تشواميني نفسه بسرعة ضمن تشكيلة ريال مدريد بطل أوروبا.

منذ رحيل البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، اضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى تسريع عملية تأقلم لاعب الوسط الفرنسي، فوجد لاعب موناكو السابق نفسه أساسياً إلى جانب الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.

أشاد به أنشيلوتي: هو لاعب ذكي جداً. هذا كلّ شيء. عندما يملك لاعب هذه النوعية وهذا الذكاء فهذا يمنحه فرصة دخول تشكيلة ريال وأن يصبح ناجعاً على الفور.

بعد ضمّه مقابل 80 مليون يورو في يونيو الماضي، اصبح تشواميني من اللاعبين المفضلين لدى جماهير النادي الملكي.

يستعد الآن لمنافسة نارية على لقب الكلاسيكو مع صديقه كوندي.