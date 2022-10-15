توتنهام يضرب إيفرتون بثنائية

فاز فريق توتنهام على ضيفه إيفرتون 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز وولفرهامبتون على نوتينغهام فورست 1- صفر، وتعادل فولهام مع بورنموث 2-2، وتعادل ليستر سيتي مع كريستال بالاس سلبيا.

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وسجل هدفي توتنهام هاري كين في الدقيقة 59 من ركلة جزاء وبيير اميل هوبيرغ في الدقيقة 86.

ورفع توتنهام رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إيفرتون عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق ليستر سيتي مع ضيفه كريستال بالاس سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز وولفرهامبتون على نوتينغهام فورست بهدف نظيف سجله روبين نيفيز في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع عشر وتوقف رصيد نوتينغهام فورست عند خمس نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل فولهام مع بورنموث 2-2.

وسجل هدفي فولهام عيسى ديوب في الدقيقة 22 وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي بورنموث دومينيك سولانكي وجيفرسون ليرما في الدقيقتين الثانية و29.

ورفع فولهام رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، كما رفع بورنموث رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع.