جيرارد: أنا بحاجة إلى دعم الجمهور

قال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه سيواصل السعي لمصالحة جماهير النادي وإثبات أنه الرجل المناسب لقيادة الجهاز الفني للنادي المنتمي لمدينة برمنغهام.
وحاليا يحتل أستون فيلا المركز 16 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين بعد أن قدم بداية سيئة في الموسم الحالي وتلقى جيرارد صيحات الاستهجان من جمهور النادي بعد تعادل فريقه في مباراته الأخيرة 1-1 أمام نوتنغهام فورست المهدد بالهبوط.
وقال جيرارد للصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام تشيلسي اللندني هذا الأسبوع: لا بد لي من الحصول على دعم الجمهور. منذ اليوم الأول لي هنا وحتى أخر يوم بغض النظر عن موعده والذي أتمنى أن يأتي بعد وقت طويل فإنني سأواصل السعي من أجل الحصول على دعم الجمهور واثبات أنني الرجل المناسب لهذا المنصب.
وسيلتقي فيلا مع تشيلسي صاحب المركز الرابع يوم الأحد.
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