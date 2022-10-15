كلوب: لا يمكننا التنافس مع القوة المالية لسيتي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه لا يمكنه التنافس مع القوة المالية التي يتمتع بها المنافس مانشستر سيتي بطل إنجلترا الذي يمكنه القيام بما يريد مثل عدد من الفرق الأخرى.

وسيحل سيتي صاحب المركز الثاني ضيفا على ليفربول في واحدة من أهم مباريات الجولة الحالية للدوري الممتاز غدا الأحد، بينما يتفوق فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بفاق 13 نقطة على فريق كلوب الذي لعب مباراة أقل.

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وفاز سيتي بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة في خمسة أعوام في مايو الماضي وقال كلوب إن القوة المالية لسيتي تتفوق على الجميع.

وأضاف المدرب الألماني: لا يمكن لأحد منافسة سيتي في هذا الجانب. لديك أفضل فريق في العالم وتضم أفضل مهاجم في السوق بغض النظر عن حجم التكاليف. أنت تفعل ذلك وحسب. لا يمكننا التصرف بهذا الشكل. هذا غير ممكن بالنسبة لليفربول.

وتعاقد سيتي مع المهاجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق في نهاية الموسم الماضي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 51 مليون جنيه إسترليني (56.97 مليون دولار) لكن العقد الذي يستمر لعدة سنوات بما في ذلك راتب اللاعب ربما تتجاوز قيمته 300 مليون يورو.