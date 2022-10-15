نيمار مطالب بالمثول أمام محكمة إسبانية

ذكر تقرير إخباري يوم السبت أن نيمار، نجم المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مطالب بالمثول شخصيا أمام محكمة إسبانية في إطار محاكمته التي تبدأ يوم الاثنين.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن القضية تتعلق بمخالفات محتملة في صفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في عام 2013.

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ومن المنتظر أن يشارك نيمار ضمن صفوف باريس سان جيرمان في مواجهة مارسيليا يوم الأحد، وقد نفى النجم البرازيلي ارتكاب أي مخالفات.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن موعد وطول فترة مثوله أمام المحكمة الإسبانية في برشلونة.

وإلى جانب عقوبة الحبس لمدة عامين، يطالب الإدعاء العام في برشلونة بفرض غرامة قيمتها عشرة ملايين يورو (7ر9 مليون دولار) في حال ثبوت إدانة نيمار.

ومع ذلك، فإن عقوبات السجن لمدة عامين أو أقل عادة ما يجرى وقف تنفيذها في إسبانيا إذا كان المتهم بدون سجل جنائي.